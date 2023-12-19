«Самый тяжёлый вариант из возможных»: в «Копенгагене» отреагировали на жребий Лиги чемпионов

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался относительно результатов жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Датскому коллективу будет противостоять действующий победитель турнира – английский «Манчестер Сити».

«Нам достался самый тяжелый жребий из всех возможных. «Сити» - это команда, которая очень сильна во всех линиях. Это лучший коллектив в мире. У нас будет мощный настрой, постараемся воспользоваться своими возможностями и достичь хорошего результата», - передает слова специалиста Tipsbladet.

Первый матч состоится в феврале, а ответный – в марте.