Гризманн – о противостоянии «Атлетико» с «Интером»: «Возможно, зрителям будет скучно»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн считает, что матчи против миланского «Интера» могут получиться не самыми зрелищными.

Команды Диего Симеоне и Симоне Индзаги сыграют друг против друга на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, людям, которые будут смотреть эти матчи, может быть немного скучно. Нас ждёт встреча двух очень сильных и равных по уровню команд, которые комфортно чувствуют себя без мяча. Для нас, игроков, это будет отличная битва, но для зрителей, возможно, это не самое яркое зрелище», – приводит Inter Xtra слова Гризманна.

Первая игра пройдёт в Милане 20 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде 13 марта.