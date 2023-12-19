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Гризманн – о противостоянии «Атлетико» с «Интером»: «Возможно, зрителям будет скучно»

19 Декабря 2023 • 02:18 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
20.02 23:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн считает, что матчи против миланского «Интера» могут получиться не самыми зрелищными.

Команды Диего Симеоне и Симоне Индзаги сыграют друг против друга на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, людям, которые будут смотреть эти матчи, может быть немного скучно. Нас ждёт встреча двух очень сильных и равных по уровню команд, которые комфортно чувствуют себя без мяча. Для нас, игроков, это будет отличная битва, но для зрителей, возможно, это не самое яркое зрелище», – приводит Inter Xtra слова Гризманна.

Первая игра пройдёт в Милане 20 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде 13 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
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