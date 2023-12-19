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Модрич: «РБ Лейпциг» отлично выступает в Бундеслиге»

19 Декабря 2023 • 01:37 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
13.02 23:00

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о встрече с «РБ Лейпцигом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

13 февраля команды проведут первый матч, который состоится в Германии. Ответный поединок будет сыгран 6 марта в Мадриде.

«РБ Лейпциг» – сильный соперник, команда очень хорошо выступает у себя в чемпионате. Было бы замечательно снова выиграть Лигу чемпионов, но сначала нам предстоит провести матчи Ла Лиги и Кубка Испании, поэтому сейчас мы сосредоточены на этом», – цитирует Madrid Xtra Модрича.

«Реал» финишировал первым в своей группе, опередив «Наполи», «Брагу» и берлинский «Унион». «РБ Лейпциг» занял второе место в квартете, уступив «Манчестер Сити», но оставив позади себя «Янг Бойз» и «Црвену Звезду».

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