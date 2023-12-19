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Де Лаурентис – о попадании «Наполи» на «Барселону»: «Я очень доволен»

19 Декабря 2023 • 01:29 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что доволен результатами жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Неаполитанцы заняли второе место в своей группе, уступив мадридскому «Реалу». В первой стадии плей-офф действующим чемпионам Италии предстоит встретиться с «Барселоной».

«Результаты жеребьёвки? Я очень доволен. «Барселона» – такая же достойная команда, как и «Наполи», – приводит TMW комментарии де Лаурентиса.

Первая встреча команд состоится 21 февраля в Италии. Ответный поединок запланирован на 12 марта.

Напомним, что в одной группе с «Наполи» также выступали португальская «Брага» и берлинский «Унион».

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Барселона Аурелио Де Лаурентис Наполи ещё теги

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