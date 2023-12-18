Корнеев: У «Реал Сосьедада» есть большие шансы пройти «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев оценил шансы «Реал Сосьедада» пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что у «Реал Сосьедада» больше футбольных качеств, чем у «Ньюкасла». Испанцы могут преподнести сюрприз. Считаю, что у «Реал Сосьедада» есть большие шансы выиграть и пройти дальше», — заявил эксперт в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, парижане являются фаворитами предстоящих встреч, однако, несмотря на это, нельзя сказать, что клубу из Сан-Себастьяна не повезло по итогам жеребьёвки.

Напомним, что «ПСЖ» и «Реал Сосьедад» проведут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале и марте 2024 года.