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Лига чемпионов

Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Интер»

18 Декабря 2023 • 22:06 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Атлетико М
20.02 23:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матрасники» сыграют против действующего финалиста турнира – миланского «Интера».

«Конкуренция очень высока, простых соперников быть не могло. «Интер» делает нечто особенное, особенно в Серии А. В прошлом сезоне команда добилась невероятного успеха в Лиге чемпионов. Мне нравится, как играет «Интер», и я высоко оцениваю работу Симоне Индзаги и Хавьера Дзанетти. Нам предстоят непростые матчи», – заявил Симеоне на пресс-конференции в преддверии поединка испанской Ла Лиги против «Хетафе». 

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Интер Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Декабря 2023 в 22:18
Диего, игра в любом случае будет Душевной и Домашней.
Но, победит сильнейший.
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