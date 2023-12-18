Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Интер»

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матрасники» сыграют против действующего финалиста турнира – миланского «Интера».

«Конкуренция очень высока, простых соперников быть не могло. «Интер» делает нечто особенное, особенно в Серии А. В прошлом сезоне команда добилась невероятного успеха в Лиге чемпионов. Мне нравится, как играет «Интер», и я высоко оцениваю работу Симоне Индзаги и Хавьера Дзанетти. Нам предстоят непростые матчи», – заявил Симеоне на пресс-конференции в преддверии поединка испанской Ла Лиги против «Хетафе».