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Тарханов назвал ровной жеребьёвку плей-офф Лиги чемпионов

18 Декабря 2023 • 21:33 Комментировать

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Российский тренер Александр Тарханов поделился своими впечатлениями о сформировавшихся восьми парах из лучших клубов Европы.

«В целом, каждое противостояние интересное, я не вижу явно слабых и явно сильных. Оно и понятно: слабые команды не выходят в плей‑офф. Где-то испанские и английские команды выделяются, но сдаваться никто не будет», - говорит Тарханов телеканалу «Матч ТВ».

Оценить жеребьёвку и написать в комментарии собственное мнение о ней можно здесь.

Напомним, что первые матчи 1/8 финала ждут нас в феврале, а ответные – в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Лига Чемпионов
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