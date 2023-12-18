Тарханов назвал ровной жеребьёвку плей-офф Лиги чемпионов

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Российский тренер Александр Тарханов поделился своими впечатлениями о сформировавшихся восьми парах из лучших клубов Европы.

«В целом, каждое противостояние интересное, я не вижу явно слабых и явно сильных. Оно и понятно: слабые команды не выходят в плей‑офф. Где-то испанские и английские команды выделяются, но сдаваться никто не будет», - говорит Тарханов телеканалу «Матч ТВ».

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Напомним, что первые матчи 1/8 финала ждут нас в феврале, а ответные – в марте.