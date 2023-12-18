Кечинов: «В 1/8 финала Лиги чемпионов есть две равные по силам пары»

Известный экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о парах 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых нет очевидного фаворита.

«На мой взгляд, по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов есть две равные по силам пары, в которых очень сложно предугадать, кто пройдет дальше. Это «Атлетико» – «Интер» и «Наполи» – «Барселона», — цитирует Кечинова Rusfootball.

При этом эксперт добавил, что встреча ПСВ и «Боруссии» тоже может быть в этом списке, ведь нидерландцы являются очень интересным коллективом.

Первые игры плей-офф Лиги чемпионов должны будут пройти в феврале следующего года, а ответные встречи запланированы на март.