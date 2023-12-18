«Реал Сосьедад» способен выбить «ПСЖ» — Кечинов

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы «Реал Сосьедада» пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Кажется, что фаворит – французский клуб. Но у испанцев очень сильная и сыгранная команда. Считаю, «Реал Сосьедад» способен преподнести сюрприз и выбить «ПСЖ», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдет 13 февраля. Ответный поединок запланирован на 5 марта.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов парижане вылетели в 1/8 финала, уступив в двухраундовом противостоянии «Баварии» (0:1, 0:2). «Реал Сосьедад» участие в турнире не принимал.