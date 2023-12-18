Эксперт назвал самую интересную пару плей-офф Лиги чемпионов

Российский тренер и эксперт Сергей Балахнин назвал пару, которая на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА является, по его мнению, самой интригующей.

«Наполи» и «Барселона», судя по результатам, уже не те. Между ними будет равная интересная борьба. Более симпатична пара «Реала» и «РБ Лейпцига». Интересно посмотреть, ведь немцы готовы преподнести сюрприз», - говорит Балахнин Vprognoze.ru.

«Реал» вышел в плей-офф с первого места группы С, «быки» пробились в плей-офф со второго места квартета G.

Со всеми парами 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА можно познакомиться здесь. Жеребьёвка прошла сегодня, 18 декабря.