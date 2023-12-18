Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь появилось расписание матчей этой стадии турнира. Представляем его ниже:
13 февраля
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг» - «Реал»
14 февраля
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»
«Лацио» - «Бавария»
20 февраля
«Интер» - «Атлетико»
ПСВ – «Боруссия» Дортмунд
21 февраля
«Порту» - «Арсенал»
«Наполи» - «Барселона»
5 марта
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»
«Бавария» - «Лацио»
6 марта
«Манчестер Сити» - «Копенгаген»
«Реал» - «РБ Лейпциг»
12 марта
«Арсенал» - «Порту»
«Барселона» - «Наполи»
13 марта
«Атлетико» - «Интер»
«Боруссия» Дортмунд – ПСВ
«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
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