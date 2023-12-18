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Лига чемпионов

Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

18 Декабря 2023 • 18:37 Комментировать

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь появилось расписание матчей этой стадии турнира. Представляем его ниже:

13 февраля

«Копенгаген» - «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» - «Реал»

14 февраля

«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»

«Лацио» - «Бавария»

20 февраля

«Интер» - «Атлетико»

ПСВ – «Боруссия» Дортмунд

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21 февраля

«Порту» - «Арсенал»

«Наполи» - «Барселона»

5 марта

«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»

«Бавария» - «Лацио»

6 марта

«Манчестер Сити» - «Копенгаген»

«Реал» - «РБ Лейпциг»

12 марта

«Арсенал» - «Порту»

«Барселона» - «Наполи»

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13 марта

«Атлетико» - «Интер»

«Боруссия» Дортмунд – ПСВ

«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

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