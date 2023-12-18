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Лига чемпионов

​В «Лацио» не рады попаданию на «Баварию»

18 Декабря 2023 • 18:04 Комментировать

Директор «Лацио» Энрико Лотито дал комментарий после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником римского клуба стала мюнхенская «Бавария».

«Бавария» - один их худших вариантов, которые могли бы достаться нам в этой жеребьёвке. Но мы здесь по заслугам, поэтому будем бороться до конца, чтобы сказать своё слово.

В Серии А у нас дела складываются не очень хорошо, нужно подниматься выше в таблице. Однако в Европе дела пока идут хорошо. Мы будем стараться пройти дальше, даже если против нас будет играть эксперт этого соревнования», - сказал Лотито Sport Mediaset.

«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Энрико Лотито ещё теги
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