​Маццарри – о попадании на «Барселону»: «Захватывающий вызов»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Как известно, неаполитанцы попали на «Барселону».

«После матча с «Кальяри» я сказал, что все команды, прошедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов, сильны, и поэтому любой жребий будет трудным, особенно если тебе предстоят игры против «Барселоны». Для «Наполи» это будет захватывающий вызов», - слова Маццарри приводит Football Italia.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по обыкновению растянутся на две недели – они пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля.

Напомним, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов «Наполи» дошёл до 1/4 финала.

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