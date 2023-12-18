Хермель: «ПСЖ» проиграет «Реал Сосьедаду»

Известный журналист RMC Фред Хермель поделился комментарием о сопернике «ПСЖ» в 1/8 финале Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки команде Луиса Энрике предстоит сыграть с «Реал Сосьедадом».

— Это отвратительный жребий. «Реал Сосьедад» играет в лучший футбол во всей Испании. Это команда, которая доставит проблемы «ПСЖ». «Барселона» была бы лучшим сценарием для «ПСЖ», чем «Реал Сосьедад». Парижане проиграют, потому что соперник очень хорошо контролирует мяч, — приводит слова журналиста RMC.

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов должны пройти в феврале, а ответные поединки состоятся в марте.