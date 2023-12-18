​Индзаги предвкушает встречу с Симеоне

В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Интер» будет играть против испанского «Атлетико». После жеребьёвки рулевой миланской команды Симоне Индзаги дал комментарий по поводу своей тренерской дуэли с Диего Симоне.

«Помимо прочего, тренером «Атлетико» является Диего Симеоне. Это великолепный тренер, с которым у меня прекрасные отношения. Вместе мы много побеждали, в том числе выиграли Скудетто с «Лацио», - сказал Индзаги, чьи слова приводит Football Italia.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные поединки состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

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