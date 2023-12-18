Президент «ПСЖ»: «Реал Сосьедад» — это фантастический клуб»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, согласно которой парижане сыграют с «Реал Сосьедадом».

«Реал Сосьедад» — это фантастический клуб, который мы очень уважаем. У них фантастическая команда, занявшая первое место в своей группе. Кроме того, у них потрясающий президент, великолепно выполняющий свою работу», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба парижан.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдет во Франции в феврале. Ответный поединок состоится в марте.

Напомним, «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F, а «Реал Сосьедад» выиграл квартет D.