​Индзаги высказался о попадании на «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб на этой стадии сыграет против «Атлетико».

«Это будут великолепные матчи между двумя высококлассными командами на двух прекрасных стадионах, которые будут заполнены. Мы счастливы, потому что продолжаем регулярно проводить такие важные матчи в Европе.

За последние 10 лет «Атлетико» дважды играл в финалах Лиги чемпионов. Эта команда имеет определённые традиции в этом турнире. Наш клуб не отличается, и мы хотим снова попытаться мечтать, даря радость своим фанатам», - цитирует Индзаги Football Italia.

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