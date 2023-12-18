Аленичев назвал два самых интересных противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о самых интересных парах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: «Наполи» – «Барселона» и «Порту» – «Арсенал». С «Порту» у меня связаны прекрасные воспоминания», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, в составе «Порту» Аленичев выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Ознакомиться со всеми парами можно здесь.

Первые игры запланированы на февраль, ответные встречи пройдут в марте.