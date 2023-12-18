Банда Симеоне против крепости Индзаги: «Интер» и «Атлетико» - непредсказуемая пара Лиги чемпионов

В понедельник, 18 декабря, в Вене прошла традиционная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Глядя на ее результаты, можно подумать, что мы не увидим ни одной по-настоящему топовой пары. Но не все так просто. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет, почему обязательно стоит посмотреть противостояние «Интера» и «Атлетико».

Путь команд

Лично для меня матч «Интера» и «Атлетико» - самая интересная пара, которая ждет нас в 1/8 финала. И чуть позже я объясню почему… Для начала предлагаю вспомнить, какой путь прошли команды в этом розыгрыше главного турнира среди клубов Старого света. Команда Симеоне Индзаги, будем честны, попала не в самый сильный квартет. В группе D «Интеру» составили компанию «Реал Сосьедад», «РБ Зальцбург» и «Бенфика». Португальская команда пребывает не в лучших кондициях и переживает трудные времена, «Зальцбург» - дерзкая и амбициозная команда, но пока еще не готовая конкурировать с соперниками вроде «Интера». Поэтому изначально предполагалось, что фаворитами группы будут итальянцы и «Реал Сосьедад». Так и получилось. Команды набрали по 12 очков, но по личным показателям испанцы оказались чуть лучше. «Интер» забил 8 голов в групповом этапе, что стало лучшим результатом в данном квартете, но вот пропустила команда Индзаги целых 5 мячей, что нельзя назвать отличным результатом. Тот же «Сосьедад» пропустил лишь 2, поэтому и оказался на первом месте по разнице голов. «Интер» мог бы занимать первое место, не сыграй два заключительных матча вничью. Хотя камбэк в матче с «Бенфикой» говорит о том, что ничья – еще хороший результат. Тем не менее, итальянцы прошли групповой этап без единого поражения.

«Атлетико» же тоже не может похвастаться сильной группой. «Селтик» и «Фейеноорд» сейчас не выглядят командами уровня ЛЧ. А «Лацио» в нынешнем состоянии абсолютно не вызывает восторга, и пока что кажется, что 1/8 финала для команды Маурицио Сарри – это предел. Так что сомнений в том, что «Атлетико» выйдет из группы практически не было. Поэтому «матрасники» спокойно справились со своей задачей, да еще и забили наибольшее количество голов на групповом этапе среди всех команд. Тому же «Селтику» команда Симеоне отгрузила аж 6 мячей. Примечательно, что «Атлетико» прошел групповой этап без единого поражения. Испанцы ограничились лишь двумя ничьими в матчах с «Лацио» и «Селтиком» в первом круге. И важно, что произошло это в гостевых матчах. На «Ванда Метрополитано» «матрасники» пока что только побеждают в рамках Лиги чемпионов.

Подводя промежуточный итог, мы ждем встречу команд, еще не проигравших в Лиге чемпионов. Кто-то же должен стать первым или команды оба раза собрались сыграть вничью?..

Форма

Теперь стоит обратить внимание, как команды в целом идут по этому сезону. «Интер» занимает первое место в Серии А. И вот там у команды Индзаги все просто прекрасно. Защита «Интера» смотрится настоящей крепостью. За 16 игр чемпионата «нерадзурри» пропустили всего лишь 7 голов. Команда лидирует с 41 очком в запасе, а ближайший преследователь, «Ювентус», отстает пока что на 4 балла. И вот вчера «Интер» снова провел хороший матч, спокойно разделавшись с «Лацио» в гостях. Прекрасный Зоммер на воротах не дает особых поводов усомниться в себе, а оборона действует как надо, несмотря на то, что многие защитники, известные по прошлым сезонам, покинули команду. В центре поля у команды Индзаги все тоже хорошо. Барелла пашет как надо, а Чалханоглу постоянно обостряет атаки. Неплохо смотрится и небезызвестный Генрих Мхитарян. А в атаке потрясающе проявляет себя капитан команды Лаутаро Мартинес и на пару с ним Маркус Тюрам. Даже отъезд Лукаку в Рим не сказался на результативности команды.

По забитым мячам у команды все просто прекрасно, 39 голов за 16 туров – лучший результат в лиге. А разница мячей аж целых +32. Пока что слабо верится, что такой «Интер» может упустить чемпионство. Команда Индзаги лидирует абсолютно по всем показателям в рамках Серии А. Да и лучший бомбардир тоже у «Интера». Это упомянутый ранее Лаутаро Мартинес, который возглавляет гонку бомбардиров с 15 голами, когда у Берарди, стоящего на второй позиции, из всего 9.

А вот у «Атлетико» дела в чемпионате пока что не так хороши, как в Лиге чемпионов. У «матрасников» есть проблемы, при этом нельзя сказать, что они плохи в обороне или атаке. 32 забитых гола за 16 туров – неплохой результат. 16 пропущенных тоже не так много для достаточно голевого испанского чемпионата. В Ла Лиге лучше только у «Реала», который пропустил лишь 11, и на удивление у «Лас Пальмаса», ворота которого поразили 14 раз. При этом 4 место в таблице – далеко не лучший результат для «Атлетико». Но стоит, отметить, что впереди еще много матчей, а «Барселона», расположившаяся на 3 строчке, имеет всего 1 очко преимущества и сыграла на 1 игру больше.

В целом, по составу у «матрасников» нет особых проблем. Команда достаточно боевая, но при этом не звездная. Лидер команды Антуан Гризманн пока что полностью оправдывает свой статус. Француз участвует в гонке бомбардиров и пока что замыкает тройку с 9 голами в активе. Команда, которую строит Симеоне, может показывать отличный футбол, но местами она нестабильна. О чем и говорят результаты нынешнего сезона. Но ведь мы знаем, что Лига чемпионов – это совсем другая история…

Характер

Что «Интер», что «Атлетико» — это команды, за игрой которых приятно наблюдать. В первую очередь, эмпатию со стороны зрителей эти ребята зарабатывают своей самоотдачей. Биться до конца, бороться за мяч, не сдаваться в трудных ситуациях – все это подходит как одной, так и другой команде. Да и тренеры данных коллективов тоже под стать таким критериям. Да, они не ставят условную «тики-таку» или другие красивые комбинации. Но их умение настроить команду на битву работает практически всегда. Атлетичный, быстрый и прессингующий футбол, вот залог успеха для Индзаги и Симеоне. С «Интером» и «Атлетико» не бывает просто играть никому. Давайте признаем, что их «автобуса» и контратак боятся все.

В заключение хочется сказать, что никаких прогнозов относительно этой игры делать не хочется. Выделить здесь фаворита, на мой взгляд, не представляется возможным. Очень многое будет зависеть от того, в какой форме обе команды подойдут к февралю. Надеемся, что травмы не помешают коллективам и мы сможем насладиться настоящим мужским футболом.

Николай Алексеев