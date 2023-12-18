Представитель Захаряна поделился мнением о противостоянии «Реал Сосьедада» с «ПСЖ»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой испанскому клубу достался «ПСЖ».

«Все видели, как Захарян смотрелся с «Интером» в Лиге чемпионов. До 1/8 финала есть время подготовиться, впереди сборы. Надеюсь, он к матчу с «ПСЖ» подойдёт в своей лучшей форме», — цитирует Голубина Metaratings.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 17 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в феврале 2024 года в Париже. Ответная же встреча пройдёт в начале марта.