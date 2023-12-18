​Директор «Реала» назвал «РБ Лейпциг» опасным соперником

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо дал комментарий после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Как известно, мадридский гранд на этой стадии турнира будет играть против «РБ Лейпцига».

«РБ Лейпциг» - отличная команда. В прошлом сезоне у нас были две тяжёлые игры против них. Нас ждёт опасный соперник.

У нас очень тяжёлая ситуация с травмами. Очень серьёзная ситуация сейчас с Алабой, но команда способна во всем справиться. Мы подойдём к матчам против «РБ Лейпцига» с большим энтузиазмом», - цитирует Бутрагеньо Marca.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале-марте.

​«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов