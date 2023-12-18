​В «Манчестер Сити» оценили соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался после завершения жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Как известно, соперником «горожан» стал «Копенгаген».

«Мы помним о том, что произошло на групповом этапе. «Копенгаген» обошёл «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед», значит, они хорошо выступали.

В прошлом году у нас тоже неважно складывались дела на данном этапе. Надеемся, что форма команды улучшится к финальному отрезку», - сказал Бегиристайн, чьи слова приводит Marca.

Как известно, «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

​«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов