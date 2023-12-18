«Не вижу, а «МЮ» на кого попал?» – пользователи Интернета о результатах жеребьёвки Лиги чемпионов

Пользователи социальных сетей оставили много комментариев после окончания жеребьёвки Лиги чемпионов:

- «Копенгаген» жалко… – написал один из пользователей;

- Холлан поставит рекорд по голам, – подметил другой любитель футбола;

- «Бавария» выиграет «убийством», – написал фанат;

- «РБ Лейпциг» аут, – оставил пост любитель футбола;

- Не вижу, а «МЮ на кого попал? – шутит другой пользователь Сети.

Сегодня, 18 декабря 2023 года, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой 16 команд узнали своих соперников. Все сформированные пары вы можете найти в трансляции нашего спортивного портала.