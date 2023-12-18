​В «Барселоне» прокомментировали попадание на «Наполи»

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал результат жеребьёвки Лиги чемпионов – в 1/8 финала каталонцам предстоит сыграть против «Наполи».

«Времени ещё много. «Наполи» - действующий чемпион Италии, и нас ждёт тяжелая игра. Здесь не было вариантов лучше или хуже – в плей-офф Лиги чемпионов команды попадают не просто так. Нам нужно посмотреть, что мы можем сделать, чтобы стать лучше.

Нужно двигаться день за днём. До матчей с «Наполи» нам ещё многое предстоит сделать. Когда придёт время, мы подумаем об этом», - сказал Деку, чьи слова приводит на своих станицах Marca.

​«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов