​Мюллер пригрозил «Лацио»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Как известно, на этой стадии турнира мюнхенская команда будет играть против «Лацио».

«Рим, мы идём! Вперёд, «Бавария»! – угрожающе для «Лацио» сказал Мюллер. Видео со своими словами футболист опубликовал в социальных сетях.

Напомним, что «Бавария» уверенно заняла первое место на групповой стадии Лиги чемпионов, набрав 16 из 18 очков. Соперниками команды Томаса Тухеля в группе были «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале-марте.

«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов