Индзаги: «В плей-офф Лиги чемпионов «Интеру» попадётся «Манчестер Сити»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями относительно предстоящей жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Жеребьевка Лиги чемпионов? Мне кажется, что нам достанется «Манчестер Сити». Но посмотрим, как все сложится. Все команды очень сильные, это будет серьезным испытанием для нас», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что по итогам группового этапа Лиги чемпионов «нерадзурри» вышли в 1/8 финала со второго места. Первым в этом квартете стал испанский «Реал Сосьедад». Жеребьевка плей-офф турнира состоится сегодня, 18 декабря.