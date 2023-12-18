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Индзаги: «В плей-офф Лиги чемпионов «Интеру» попадётся «Манчестер Сити»

18 Декабря 2023 • 08:56 Комментировать

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями относительно предстоящей жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Жеребьевка Лиги чемпионов? Мне кажется, что нам достанется «Манчестер Сити». Но посмотрим, как все сложится. Все команды очень сильные, это будет серьезным испытанием для нас», - передает слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что по итогам группового этапа Лиги чемпионов «нерадзурри» вышли в 1/8 финала со второго места. Первым в этом квартете стал испанский «Реал Сосьедад». Жеребьевка плей-офф турнира состоится сегодня, 18 декабря.

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