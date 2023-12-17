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Лига чемпионов

​ФИФА объявила о новом турнире для клубов

17 Декабря 2023 • 19:55 Комментировать

Совет ФИФА утвердил не только новый формат клубного чемпионата мира, но и новый турнир – Межконтинентальный кубок. Это соревнование будет ежегодным, в нём будут участвовать победители главных клубных турниров конфедераций.

Впервые Межконтинентальный кубок пройдёт в 2024 году, финал запланирован на 18 декабря. В нём точно сыграет победитель Лиги чемпионов. За второй билет в финал будут бороться остальные победители континентальных клубных соревнований.

Добавим, что в понедельник состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Известны 19 из 32 участников клубного чемпионата мира – 2025

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Лига Чемпионов
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