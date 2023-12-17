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Лига чемпионов

С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Всё о жеребьёвке Лиги чемпионов

17 Декабря 2023 • 13:33 Комментировать

В понедельник состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях процедуры.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Мероприятие стартует 18 декабря в 14:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Кто участвует

В 1/8 финала Лиги чемпионов пробились команды, которые на групповой стадии заняли первые и вторые места. Самое широкое представительство в плей-офф имеет  Испания – Ла Лигу представят четыре команды. Италию и Германию в 1/8 финала главного клубного турнира континента представят по три команды, а Англию, как ни странно, – только две («Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» в своих группах заняли четвёртые места и вылетели из еврокубков). По одной команде в плей-офф Лиги чемпионов делегировали Франция, Португалия, Нидерланды и Дания.

Команды, занявшие первые места в группах, будут сеяными, а команды, финишировавшие вторыми, будут несеяными.

Группа
Сеяные
Несеяные
А Бавария Копенгаген
В Арсенал ПСВ
С Реал Наполи
D Реал Сосьедад Интер
E Атлетико М Лацио
F Боруссия Д ПСЖ
G Манчестер Сити РБ Лейпциг
H Барселона Порту

Процедура жеребьёвки

Процесс жеребьёвки Лиги чемпионов будет простым и быстрым – сеяные команды будут попадать на несеяных, формируя пары. При этом в 1/8 финала друг с другом не могут пересечься команды из одной страны, а также команды, которые выступали в одной группе. Других ограничений нет.

Стоит сказать, что сеяные команды, то есть победители групп, ответный матч 1/8 финала будут проводить на своём поле.

Интриги

Жеребьёвка Лиги чемпионов – это всегда интересно. Конечно, футбольные фанаты уже на стадии 1/8 финала ожидают увидеть пересечение больших команд. Предпосылки к этому есть, ведь вторые места в группах заняли «ПСЖ» и «Интер». Парижане, кстати говоря, любят попадать на топ-соперников уже на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов: в прошлом году они попали на «Баварию», в позапрошлом – на «Реал», ещё годом ранее – на «Барселону».

Если говорить о вторых местах, то «булочкой» кажется «Копенгаген». Наверняка каждая из сеяных команд предпочла бы увидеть датчан в качестве своего соперника. При этом «Копенгаген» уже превзошёл ожидания, и на стадии 1/8 финала команда не будет ощущать серьёзного давления.

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные игры тоже растянутся на две недели – они состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Ещё раз отметим, что сеяные команды ответные матчи будут проводить на своих полях. Это может быть их преимуществом.

Подготовил Александр Тихий.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов ещё теги
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