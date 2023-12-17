С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Всё о жеребьёвке Лиги чемпионов

В понедельник состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях процедуры.
Когда и где пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Мероприятие стартует 18 декабря в 14:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Кто участвует
В 1/8 финала Лиги чемпионов пробились команды, которые на групповой стадии заняли первые и вторые места. Самое широкое представительство в плей-офф имеет Испания – Ла Лигу представят четыре команды. Италию и Германию в 1/8 финала главного клубного турнира континента представят по три команды, а Англию, как ни странно, – только две («Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» в своих группах заняли четвёртые места и вылетели из еврокубков). По одной команде в плей-офф Лиги чемпионов делегировали Франция, Португалия, Нидерланды и Дания.
Команды, занявшие первые места в группах, будут сеяными, а команды, финишировавшие вторыми, будут несеяными.
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|А
|Бавария
|Копенгаген
|В
|Арсенал
|ПСВ
|С
|Реал
|Наполи
|D
|Реал Сосьедад
|Интер
|E
|Атлетико М
|Лацио
|F
|Боруссия Д
|ПСЖ
|G
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|H
|Барселона
|Порту
Процедура жеребьёвки
Процесс жеребьёвки Лиги чемпионов будет простым и быстрым – сеяные команды будут попадать на несеяных, формируя пары. При этом в 1/8 финала друг с другом не могут пересечься команды из одной страны, а также команды, которые выступали в одной группе. Других ограничений нет.
Стоит сказать, что сеяные команды, то есть победители групп, ответный матч 1/8 финала будут проводить на своём поле.
Интриги
Жеребьёвка Лиги чемпионов – это всегда интересно. Конечно, футбольные фанаты уже на стадии 1/8 финала ожидают увидеть пересечение больших команд. Предпосылки к этому есть, ведь вторые места в группах заняли «ПСЖ» и «Интер». Парижане, кстати говоря, любят попадать на топ-соперников уже на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов: в прошлом году они попали на «Баварию», в позапрошлом – на «Реал», ещё годом ранее – на «Барселону».
Если говорить о вторых местах, то «булочкой» кажется «Копенгаген». Наверняка каждая из сеяных команд предпочла бы увидеть датчан в качестве своего соперника. При этом «Копенгаген» уже превзошёл ожидания, и на стадии 1/8 финала команда не будет ощущать серьёзного давления.
Когда пройдут матчи
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные игры тоже растянутся на две недели – они состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Ещё раз отметим, что сеяные команды ответные матчи будут проводить на своих полях. Это может быть их преимуществом.
Подготовил Александр Тихий.
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