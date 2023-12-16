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Лига чемпионов

Деменко: «Мы видели самый слабый «МЮ» за последнее время» эксклюзив

16 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать (2)

Футбольный эксперт Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию с провалом в игре «Манчестер Юнайтед».

«В этом сезоне у «Юнайтед» полный провал. При всем уважении команда такого уровня не имеет права так опускаться. Если взять Лигу чемпионов, то «МЮ» ни в одном матче не выглядел лучше соперника. То есть «Галатасарай» и «Копенгаген» по делу оказались выше в таблице. Так что с такой игрой результаты абсолютно по делу.

Мы не видим ту команду, к которой привыкли. Для меня ясно, что тен Хага не оставят. Я считаю, что это будет просто глупостью, если его оставят. Но, кстати, и по составу сейчас «Манчестер» не способен бороться за самые высокие места. Можно только Бруну Фернандеша выделить, и то он сейчас ярко не играет. Мы видели самый слабый «МЮ» за последнее время. Можно даже сказать, что это одно из главных, если не главное разочарование сезона», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Максим Деменко
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Декабря 2023 в 23:07
ай тута ты не прав.. если хворосц пока ышо балеит за манюню то знащица он вериц в дзен-хага.. хе..
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