Футбольный эксперт Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию с провалом в игре «Манчестер Юнайтед».

«В этом сезоне у «Юнайтед» полный провал. При всем уважении команда такого уровня не имеет права так опускаться. Если взять Лигу чемпионов, то «МЮ» ни в одном матче не выглядел лучше соперника. То есть «Галатасарай» и «Копенгаген» по делу оказались выше в таблице. Так что с такой игрой результаты абсолютно по делу.

Мы не видим ту команду, к которой привыкли. Для меня ясно, что тен Хага не оставят. Я считаю, что это будет просто глупостью, если его оставят. Но, кстати, и по составу сейчас «Манчестер» не способен бороться за самые высокие места. Можно только Бруну Фернандеша выделить, и то он сейчас ярко не играет. Мы видели самый слабый «МЮ» за последнее время. Можно даже сказать, что это одно из главных, если не главное разочарование сезона», - сказал Деменко.