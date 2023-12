​Назван лучший футболист 90-х годов

На страницах авторитетного журнала Four Four Two был опубликован рейтинг лучших футболистов 90-х годов прошлого века. Первое место в этом рейтинге занял Зинедин Зидан, известный главным образом по выступлениям за «Реал» и «Ювентус» и национальную сборную Франции.

На второй строчке располагается бразилец Роналдо, а тройку замыкает итальянец Роберто Баджо.

В топ-10 также входят Паоло Мальдини, Ривалдо, Марко ван Бастен, Деннис Бергкамп, Луиш Фигу, Ромарио и Христо Стоичков.

Добавим, что Зинедин Зидан после ухода с должности главного тренера «Реала» уже больше двух лет находится без работы.

