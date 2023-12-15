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​Назван лучший футболист 90-х годов

15 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать (2)

На страницах авторитетного журнала Four Four Two был опубликован рейтинг лучших футболистов 90-х годов прошлого века. Первое место в этом рейтинге занял Зинедин Зидан, известный главным образом по выступлениям за «Реал» и «Ювентус» и национальную сборную Франции.

На второй строчке располагается бразилец Роналдо, а тройку замыкает итальянец Роберто Баджо.

В топ-10 также входят Паоло Мальдини, Ривалдо, Марко ван Бастен, Деннис Бергкамп, Луиш Фигу, Ромарио и Христо Стоичков.

Добавим, что Зинедин Зидан после ухода с должности главного тренера «Реала» уже больше двух лет находится без работы.

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Роналдо Зинедин Зидан Роберто Баджо ещё теги
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Комментарии (2)
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Barcelona-Champions
15 Декабря 2023 в 23:01
Зидан, конечно, великий игрок, но все же он больше себя проявил в 2000-е годы, а в 1990-х он только встал на ноги, приобрёл известность, начал свой звёздный путь, ИМХО, разумеется. А в 90-е годы были футболисты, которые себя проявили себя именно на протяжении этого десятилетия. Роберто Баджо, Дель Пьеро, Клинсманн, Маттеус, Бергкамп, Клюйверт, Ширер, Кантона, Папен, Рауль и т.д.
Alex1972
15 Декабря 2023 в 22:51
Да..
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