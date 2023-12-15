Форварда «Порту» признали игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Порту» Вендерсон Галено – лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА на текущей неделе. Фактом делится пресс-служба еврокубка.

Так, Галено помог своей команде уверенно обыграть «Шахтёр» в финальном туре группового этапа Лиги чемпионов – 5:3. Благодаря победе «Порту» финишировал вторым в квартете Н и вслед за «Барселоной» пробился в плей-офф.

Галено обошёл в номинации таких конкурентов как Анхель ди Мария («Бенфика»), Хоселу («Реал») и Самуэл Лино («Атлетико», Мадрид).

Галено 26 лет, он выступает за «Порту» с лета 2022 года. Ранее на протяжении трёх лет защищал цвета другого португальского топ-клуба – «Браги».