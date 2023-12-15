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Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

15 Декабря 2023 • 11:53 Комментировать

Опеределилась символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии статистического портала WhoScored. В число 11 лучших футболистов попали три представителя лондонского «Арсенала».

  • Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл», 7,3*);
  • Защитники: Жоау Канселу («Барселона», 7,8), Матс Хуммельс («Боруссия» Д, 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Сэмуел Лино («Атлетико», 7,6);
  • Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Микель Мерино («Реал Сосьедад», 7,7), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);
  • Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэль Жезус («Арсенал», 7,8).

* - средняя оценка за матч. 

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