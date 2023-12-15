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Лига чемпионов

Кьеллини: «Интер» может опасаться «Реала», «Баварии» и «Манчестер Сити»

15 Декабря 2023 • 10:09 Комментировать

Экс-защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о потенциальных соперниках миланского «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Интеру» точно не стоит бояться «Атлетико». Они могут опасаться «Реала», «Манчестер Сити» и «Баварии». Остальным клуба подопечные Индзаги точно не уступают», - цитирует Джорджо Sky Sport Italia.

Напомним, что по итогам группового этапа Лиги чемпионов миланский коллектив вышел в 1/8 финала со второго места. Жеребьевка состоится в понедельник, 18 декабря.

«Интер» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, где потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джорджо Кьеллини
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