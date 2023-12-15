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Лига чемпионов

Экс-форвард сборной Франции раскритиковал игру Мбаппе

15 Декабря 2023 • 09:02 Комментировать

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Мбаппе должен быть лидером команды. Его игровые качества не подлежат сомнению, но он не подал пример в прессинге. Килиан не хочет заниматься игрой в обороне. Он вообще не прессингует соперника, который находится в паре метров от него. В этом матче Мбаппе был очень пассивен. Лидер должен быть примером, можно вспомнить Зидана. «Зизу» был командным футболистом, а Мбаппе – индивидуалист», - цитирует Кристофа RMC.

«ПСЖ» по итогам групповой стадии вышел в плей-офф со второго места.

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ПСЖ Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе ещё теги
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