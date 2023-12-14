Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мор: «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария» являются фаворитами Лиги чемпионов

14 Декабря 2023 • 21:19 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал главных фаворитов Лиги чемпионов после завершения группового этапа.

«Я бы не относил «Арсенал» к лидерам турнира. Думаю, что лидерами являются те же команды, что и были в прошлом году: «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». По его мнению, «канониры» не смогут претендовать на титул из-за нехватки обоймы для борьбы за Английскую премьер-лигу и главный еврокубок.

Напомним, что все четыре названных Мором команды выиграли свои группы Лиги чемпионов. Жеребьёвка первого этапа плей-офф состоится в понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов Эдуард Мор ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
21:19 · Лига чемпионов
Мор: «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария» являются фаворитами Лиги чемпионов
19:05 · Лига чемпионов
Беллингем и Гризманн – в сборной группового этапа Лиги чемпионов
18:34 · Лига чемпионов
​Бербатов высказался о провале «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
18:28 · Лига чемпионов
​Луис Энрике: «В феврале «ПСЖ» будет намного сильнее»
17:57 · Лига чемпионов
Леау: «Конечно, хотелось пройти дальше»
17:38 · Лига чемпионов
​Лапорта в бешенстве после поражения «Барселоны»
14:58 · Лига чемпионов
Пепе обновил рекорд Лиги чемпионов
14:23 · Лига чемпионов
«Не хочу позориться»: Кейн отказался от интервью на немецком языке
13:25 · Лига чемпионов
Мбаппе выразил недовольство решением Энрике играть на удержание счёта
12:48 · Лига чемпионов
Левандовски впервые за 12 лет забил всего один гол в группе Лиги чемпионов
12:41 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил шесть побед «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов
12:04 · Лига чемпионов
Ван Боммель - о победе над «Барселоной»: «Стадион взорвался»
11:46 · Лига чемпионов
Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова
11:13 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» забил больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов
11:10 · Лига чемпионов
​Рейндерс: «Что ж, будем биться в Лиге Европы»
Все новости
Рекомендуем