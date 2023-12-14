Мор: «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария» являются фаворитами Лиги чемпионов

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал главных фаворитов Лиги чемпионов после завершения группового этапа.

«Я бы не относил «Арсенал» к лидерам турнира. Думаю, что лидерами являются те же команды, что и были в прошлом году: «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». По его мнению, «канониры» не смогут претендовать на титул из-за нехватки обоймы для борьбы за Английскую премьер-лигу и главный еврокубок.

Напомним, что все четыре названных Мором команды выиграли свои группы Лиги чемпионов. Жеребьёвка первого этапа плей-офф состоится в понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне.