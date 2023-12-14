Беллингем и Гризманн – в сборной группового этапа Лиги чемпионов

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов. Она была составлена на основе оценок, которые получили футболисты по результатам выступлений. Символическая команда выглядит так:
Поуп («Ньюкасл») – Канселу («Барселона»), Хуммельс («Боруссия»), Пепе («Порту»), Раум («РБ Лейпциг»), Мерино («Реал Сосьедад»), Беллингем («Реал»), Сака («Арсенал»), Галено («Порту»), Гризманн («Атлетико»), Жезус («Арсенал»).
Добавим, что в понедельник, 18 декабря, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
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