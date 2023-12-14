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Лига чемпионов

Беллингем и Гризманн – в сборной группового этапа Лиги чемпионов

14 Декабря 2023 • 19:05 Комментировать

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов. Она была составлена на основе оценок, которые получили футболисты по результатам выступлений. Символическая команда выглядит так:

Поуп («Ньюкасл») – Канселу («Барселона»), Хуммельс («Боруссия»), Пепе («Порту»), Раум («РБ Лейпциг»), Мерино («Реал Сосьедад»), Беллингем («Реал»), Сака («Арсенал»), Галено («Порту»), Гризманн («Атлетико»), Жезус («Арсенал»).

Добавим, что в понедельник, 18 декабря, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

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