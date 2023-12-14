​Бербатов высказался о провале «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов.

Как известно, «МЮ» занял четвёртое место в своей группе, пропустив вперёд «Баварию», «Копенгаген» и «Галатасарай».

«Отсутствие еврокубков для «Манчестер Юнайтед» - это плохо, потому что «Олд Траффорд» - это европейские вечера. Они не были хороши в Лиге чемпионов и заслужили вылет.

Даже если ты играешь хорошо и проигрываешь, этого недостаточно. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно набирать очки. Да, были игры, где команда выглядела нормально, но если ты не играешь хорошо все 90 минут, у тебя будут проблемы. Им не хватило стабильности и концентрации», - сказал Бербатов Betfair.