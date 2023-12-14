​Луис Энрике: «В феврале «ПСЖ» будет намного сильнее»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий насчёт выступления команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что «ПСЖ» с трудом пробился в плей-офф сильнейшего клубного турнира со второго места в группе.

«Я рад, что во всех шести матчах Лиги чемпионов мы демонстрировали ясную идею – мы всегда атаковали и всегда создавали больше моментов, чем наши соперники. Летом мы подписали 11 игроков, появился новый штаб – всё новое. Я не сомневаюсь, что в феврале мы будем намного сильнее», - сказал Энрике журналистам.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 18 декабря.

​Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов