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Леау: «Конечно, хотелось пройти дальше»

14 Декабря 2023 • 17:57 Комментировать
Ньюкасл
1:2
Милан

Итальянский «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, но не из европейских турниров - он продолжит сражаться в Лиге Европы. Лидер команды, португальский нападающий Рафаэл Леау, признал, что этот результат воспринимается как неудача - целью был выход в плей-офф.

- Целью было пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но это не получилось. Тем не менее, Европа для нас продолжается, - цитирует слова Рафаэла Леау pianetamilan.it.

Напомним, что за всю свою историю «Милан» никогда не выигрывал ни в Кубке УЕФА, ни в Лиге Европы. В Лиге чемпионов в последний раз команда победила в 2007 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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