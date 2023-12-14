Леау: «Конечно, хотелось пройти дальше»

Итальянский «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, но не из европейских турниров - он продолжит сражаться в Лиге Европы. Лидер команды, португальский нападающий Рафаэл Леау, признал, что этот результат воспринимается как неудача - целью был выход в плей-офф.

- Целью было пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но это не получилось. Тем не менее, Европа для нас продолжается, - цитирует слова Рафаэла Леау pianetamilan.it.

Напомним, что за всю свою историю «Милан» никогда не выигрывал ни в Кубке УЕФА, ни в Лиге Европы. В Лиге чемпионов в последний раз команда победила в 2007 году.