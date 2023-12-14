​Лапорта в бешенстве после поражения «Барселоны»

Безобидное с турнирной точки зрения поражение «Барселоны» в Антверпене может стать точкой обратного отсчета для Хави, судя по реакции президента клуба Жоана Лапорты, который требовал от наставника сыграть в полную силу. А тот даже не поставил в основной состав ни Араухо, ни Гюндогана, ни Левандовски.

А «Барселона», таким образом, потеряла три миллиона евро, которые полагаются клубу за победу в групповом раунде самого престижного турнира Европы. В нынешней ситуации для «Барселоны» это тоже деньги, клуб уже давно испытывает определенные финансовые проблемы.

После поражения, как уточняет El Chiringuito, Лапорта и его свита покинули клуб в демонстративном гробовом молчании. Свои эмоции он предпочел выразить в другом месте - и это вряд ли утешит Хави.