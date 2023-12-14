Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Пепе обновил рекорд Лиги чемпионов

14 Декабря 2023 • 14:58 Комментировать
Порту
5:3
Шахтёр Донецк

В среду вечером «Порту» обыграл «Шахтёр» со счётом 5:3 и пробился в плей-офф Лиги чемпионов и 12 очками в активе. Один из голов в составе «драконов» забил опытный защитник Пепе. Португалец перебил свой же рекорд Лиги чемпионов, забив в возрасте 40 лет и 290 дней. Пепе – самый возрастной бомбардир в истории турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Соперниками «Порту» могут стать «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия», или «Манчестер Сити». Матчи плей-офф по обыкновению начнутся в феврале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Пепе
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 14 Декабря
00:58
«Шахтёр» забил два «странных» гола, но без шансов уступил «Порту» и упал в Лигу Европы
00:16
​«Шахтёр» забил странный гол в Лиге чемпионов – боковой судья поспешил
13 Декабря
21:30
«Порту» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:3
02:22
Порту - Шахтёр: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Декабря
21:25
​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды
20:13
«Порту» - «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:56
Актуальный прогноз и ставка на матч Порту — Шахтёр Донецк Лиги чемпионов — 13 декабря 2023
00:09
​Прогноз на точный счёт матча Порту – Шахтёр Донецк Лиги чемпионов 13 декабря 2023
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
14:58 · Лига чемпионов
Пепе обновил рекорд Лиги чемпионов
14:23 · Лига чемпионов
«Не хочу позориться»: Кейн отказался от интервью на немецком языке
13:25 · Лига чемпионов
Мбаппе выразил недовольство решением Энрике играть на удержание счёта
12:48 · Лига чемпионов
Левандовски впервые за 12 лет забил всего один гол в группе Лиги чемпионов
12:41 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил шесть побед «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов
12:04 · Лига чемпионов
Ван Боммель - о победе над «Барселоной»: «Стадион взорвался»
11:46 · Лига чемпионов
Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова
11:13 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» забил больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов
11:10 · Лига чемпионов
​Рейндерс: «Что ж, будем биться в Лиге Европы»
11:05 · Лига чемпионов
Фердинанд: «В «Ньюкасле» не признаются, что рады невыходу в Лигу Европы»
11:01 · Лига чемпионов
Диего Симеоне намекнул, что не против встречи с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов
10:55 · Лига чемпионов
​Мика Хэмилтон: «Неплохой старт!»
10:34 · Лига чемпионов
Гризманн раскрыл причину прогресса «Атлетико» в Лиге чемпионов
10:22 · Лига чемпионов
​Стам рассказал о провале «Милана» в финале Лиги чемпионов в 2005 году
10:09 · Лига чемпионов
Роберто: «Барселону» очень разозлило поражение от «Антверпена»
Все новости
Рекомендуем