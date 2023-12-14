Пепе обновил рекорд Лиги чемпионов

В среду вечером «Порту» обыграл «Шахтёр» со счётом 5:3 и пробился в плей-офф Лиги чемпионов и 12 очками в активе. Один из голов в составе «драконов» забил опытный защитник Пепе. Португалец перебил свой же рекорд Лиги чемпионов, забив в возрасте 40 лет и 290 дней. Пепе – самый возрастной бомбардир в истории турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Соперниками «Порту» могут стать «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия», или «Манчестер Сити». Матчи плей-офф по обыкновению начнутся в феврале.