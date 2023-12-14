«Не хочу позориться»: Кейн отказался от интервью на немецком языке

Центральный нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отказался давать интервью на немецком языке после поединка с «Манчестер Юнайтед» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Я пока не могу что-то сказать по-немецки. Оставлю это на лето, когда будет чемпионат Европы в Германии. Я беру пару уроков в неделю. Сейчас же не хочу позориться», - передает слова форварда таблоид The Sun.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из лондонского «Тоттенхэма». Нападающий подписал с мюнхенским топ-клубом соглашение на четыре года.