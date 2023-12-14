Мбаппе выразил недовольство решением Энрике играть на удержание счёта

Лидер атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе публично выразил несогласие с решением главного тренера команды Луиса Энрике в концовке матча против «Боруссии» в Лиге чемпионов.

На последних минутах испанский специалист сообщил игрокам, что в параллельном матче «Милан» побеждает «Ньюкасл». Энрике попросил подопечных не рисковать и сохранить ничейный счет. Это сильно не понравилось Мбаппе, который высказал недовольство наставнику.

Матч в Дортмунде завершился вничью со счетом 1:1. Парижский гранд завершил групповую стадию на втором месте, набрав восемь баллов. «Боруссия» с 11 очками стала победителем квартета.