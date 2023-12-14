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Лига чемпионов

Левандовски впервые за 12 лет забил всего один гол в группе Лиги чемпионов

14 Декабря 2023 • 12:48 Комментировать

Центральный нападающий Роберт Левандовски отметился всего одним голом за каталонскую «Барселону» в группе Лиги чемпионов. Это произошло впервые с сезона-2011/2012, когда польский форвард выступал за «Боруссию» (Дортмунд).

Единственный мяч в минувшем групповом этапе Левандовски забил в поединке стартового тура против бельгийского «Антверпена» (5:0).

В заключительном матче группового раунда «сине-гранатовые» на выезде поиграли бельгийцам со счетом 2:3. Несмотря на неудачу, подопечные Хави Эрнандеса набрали 12 баллов и с первого места пробились в плей-офф престижного турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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