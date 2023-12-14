Гвардиола оценил шесть побед «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шести победах «горожан» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Радует ли нас такой результат? Еще бы. Особенно доволен наш гендиректор, ведь для клубного бюджета это очень хорошо», - передает слова испанского специалиста инсайдер Саймон Байковски в своих социальных сетях.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в Белграде отпраздновал победу со счетом 3:2. Чемпион Англии набрал 18 баллов и уверенно занял первое место в квартете с «РБ Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».