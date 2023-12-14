Ван Боммель - о победе над «Барселоной»: «Стадион взорвался»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийцы выиграли со счетом 3:2.

«Это был невероятный вечер с нашими фанатами. Команда отлично начала, забив классный гол. В таких играх все решают детали. Когда мы вышли вперед, стадион взорвался. Это потрясающая победа», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Антверпен» набрал три очка и завершил групповой раунд Лиги чемпионов на последнем месте. В плей-офф из этого квартета пробились «Барселона» и «Порту», набравшие по 12 баллов.