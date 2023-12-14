Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал автограф сыну бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова после поединка групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Встреча игрока с ребенком состоялась в подтрибунном помещении.

Напомним, что матч «Боруссии» против «ПСЖ» прошел на стадионе в Дортмунде и завершился вничью со счетом 1:1. По итогам группового этапа французский клуб набрал восемь баллов и финишировал на второй строчке в группе. «Шмели» заняли первое место.

Жеребьевка стадии плей-офф турнира состоится 18 декабря.

Мбаппе был недоволен после матча в Дортмунде