Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, с чем связаны проблемы в «Манчестер Юнайтед».

«Не могу сказать, является ли тен Хаг топ-тренером. Во-первых, понимание топ-тренер, что под этим подразумевается? Мне кажется, подбор игроков не соответствует амбициям клуба. Я считаю, что в этом проблема команды. И тренерские есть просчёты, селекционеры, которые следят за рынком. Здесь общие проблемы», — сказал Гуренко.

Ранее «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага проиграл «Баварии» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. После этого манкунианский клуб занял четвертое место в своей группе и остался без еврокубков в текущем сезоне.