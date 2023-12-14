«Манчестер Сити» забил больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершилась групповая стадия турнира. Английский «Манчестер Сити» стал самой результативной командой, отметившись 18 забитыми мячами в шести проведенных встречах.

Напомним, что «горожане» стали первыми в квартете с немецким «РБ Лейпцигом», сербской «Црвеной Звездой» и швейцарским «Янг Бойз». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали максимальные 18 баллов.

Вторым по результативности стал мадридский «Атлетико», в активе «матрасников» 17 забитых мячей. Далее с 16 голами расположились лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».

Добавим, что «Манчестер Сити» является действующим победителем ЛЧ.