​Рейндерс: «Что ж, будем биться в Лиге Европы»

Итальянский «Милан» победил в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов, но даже так команда Тиджани Рейндерса не смогла пробиться в следующий раунд самого престижного футбольного турнира на клубном уровне в Европе. Нидерландский полузащитник прокомментировал исход игры и выразил готовность продолжать сражаться за честь клуба и в Лиге Европы:

- Конечно, мы надеялись, что все сложится для нас оптимальным образом, но, в конце концов, мы остались в Европе, и это было самым важным сегодня. Группа была очень сложной, мы не лучшим образом провели некоторые матчи. Будем сражаться теперь в Лиге Европы, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

«Милан» никогда не побеждал в Кубке УЕФА/Лиге Европы.