Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Рейндерс: «Что ж, будем биться в Лиге Европы»

14 Декабря 2023 • 11:10 Комментировать
Ньюкасл
1:2
Милан

Итальянский «Милан» победил в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов, но даже так команда Тиджани Рейндерса не смогла пробиться в следующий раунд самого престижного футбольного турнира на клубном уровне в Европе. Нидерландский полузащитник прокомментировал исход игры и выразил готовность продолжать сражаться за честь клуба и в Лиге Европы:

- Конечно, мы надеялись, что все сложится для нас оптимальным образом, но, в конце концов, мы остались в Европе, и это было самым важным сегодня. Группа была очень сложной, мы не лучшим образом провели некоторые матчи. Будем сражаться теперь в Лиге Европы, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

«Милан» никогда не побеждал в Кубке УЕФА/Лиге Европы.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тиджани Рейндерс
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 14 Декабря
10:22
​Стам рассказал о провале «Милана» в финале Лиги чемпионов в 2005 году
09:41
​Флоренци: «Лига Европы теперь наша цель»
09:29
​Флоренци: «Леау должен был заканчивать матч»
09:02
​Пиоли пообещал «сделать всё» для победы в Лиге Европы
00:55
Компромиссный вариант для «россонери»: «Милан» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» и вышел в плей-офф Лиги Европы 4
13 Декабря
21:55
​«Ньюкасл» и «Милан» объявили составы на очную битву
21:30
«Ньюкасл» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
14:04
PARI: «Ньюкасл» — фаворит в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов
02:18
Ньюкасл - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
12 Декабря
23:25
Пиоли: «Леау готов выйти в старте»
22:45
Пиоли – о матче с «Ньюкаслом»: «Для нас это финал»
22:04
Пулишич: «Милан» отдаст все силы, чтобы выйти в 1/8 финала»
21:25
​«ПСЖ» с Мбаппе может вылететь из Лиги чемпионов – все интриги среды
20:11
Кариус может сыграть против «Милана»
20:11
«Ньюкасл» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Декабря
23:50
Прогноз на точный счёт матча Ньюкасл – Милан Лиги чемпионов 13 декабря 2023
08 Декабря
21:20
Леау пропустит матч «Милана» против «Аталанты»
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
13:25 · Лига чемпионов
Мбаппе выразил недовольство решением Энрике играть на удержание счёта
12:48 · Лига чемпионов
Левандовски впервые за 12 лет забил всего один гол в группе Лиги чемпионов
12:41 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил шесть побед «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов
12:04 · Лига чемпионов
Ван Боммель - о победе над «Барселоной»: «Стадион взорвался»
11:46 · Лига чемпионов
Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова
11:13 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» забил больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов
11:10 · Лига чемпионов
​Рейндерс: «Что ж, будем биться в Лиге Европы»
11:05 · Лига чемпионов
Фердинанд: «В «Ньюкасле» не признаются, что рады невыходу в Лигу Европы»
11:01 · Лига чемпионов
Диего Симеоне намекнул, что не против встречи с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов
10:55 · Лига чемпионов
​Мика Хэмилтон: «Неплохой старт!»
10:34 · Лига чемпионов
Гризманн раскрыл причину прогресса «Атлетико» в Лиге чемпионов
10:22 · Лига чемпионов
​Стам рассказал о провале «Милана» в финале Лиги чемпионов в 2005 году
10:09 · Лига чемпионов
Роберто: «Барселону» очень разозлило поражение от «Антверпена»
10:04 · Лига чемпионов
​Ширер похвалил «Милан»
09:49 · Лига чемпионов
«Фейеноорд» установил антирекорд для клубов из Нидерландов в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем